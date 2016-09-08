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Basketbolda transfer dönemlerinde değişiklik

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2016-2017 sezonu transfer dönemlerinde değişikliğe gitti.

Basketbolda transfer dönemlerinde değişiklik

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2016-2017 sezonu transfer dönemlerinde değişikliğe gitti.

08 Eylül 2016 Perşembe 15:15
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Basketbolda transfer dönemlerinde değişiklik

 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2016-2017 sezonu transfer dönemlerinde değişikliğe gitti.

TBF'den yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talep doğrultusunda, daha önce 20 Eylül'de bitecek Türk sporcular ile yeni sözleşme imzalama döneminin uzatılması kararının alındığı belirtilerek, "Yönetim kurulu, Spor Toto Basketbol Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından gelen talep doğrultusunda, Türk sporcular ile yeni sözleşme imzalama dönemi sonunu 30 Eylül tarihine kadar uzattı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Tarihin ileriye alınması ile birlikte Spor Toto Basketbol Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde daha önce 21 Eylül'de başlayacak Türk ve yabancı sporcular geçici transfer sözleşme imzalama dönemi başlangıcı da 3 Ekim Pazartesi oldu." ifadelerine yer verildi. 

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 15:17
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuTbfTransfer Dönemleri
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