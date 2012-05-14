Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Olympiakos'un

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Olympiakos'un şampiyonluğu, Atina'da sevinç gösterileriyle kutlandı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmasında, Yunanistan'ın Olympiakos takımının, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 62-61 yenerek şampiyon olması Atina'da taraftarları sokağa döktü.

Şampiyonluğu, önce evlerinden havaya ateş açarak kutlayan taraftarlar, daha sonra takımın merkezinin bulunduğu Pire Pasalimanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde maytaplar ve Olympiakos bayraklarıyla toplanan taraftarlar sloganlar attı, takımın marşlarını söyledi.

