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Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Olympiakos'un

Olympiakos'un şampiyonluğu taraftarlarını sevince boğdu.

Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Olympiakos'un

Olympiakos'un şampiyonluğu taraftarlarını sevince boğdu.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 08:55
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Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Olympiakos'un

     THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Olympiakos'un şampiyonluğu, Atina'da sevinç gösterileriyle kutlandı.
     Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan final karşılaşmasında, Yunanistan'ın Olympiakos takımının, Rusya'nın CSKA Moskova takımını 62-61 yenerek şampiyon olması  Atina'da taraftarları sokağa döktü.
     Şampiyonluğu, önce evlerinden havaya ateş açarak kutlayan taraftarlar, daha sonra takımın merkezinin bulunduğu Pire Pasalimanı'nda bir araya geldi.
     Ellerinde maytaplar ve Olympiakos bayraklarıyla toplanan taraftarlar sloganlar attı, takımın marşlarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
Basket
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