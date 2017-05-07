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Basketbol maçı öncesi olay

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde, iki kulübün başkanının da yer aldığı yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

Basketbol maçı öncesi olay

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde, iki kulübün başkanının da yer aldığı yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

07 Mayıs 2017 Pazar 16:26
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Basketbol maçı öncesi olay

İSTANBUL

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde kavga çıktı.

Caferağa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki yöneticiler Salih Ozan Balaban ve Ali Cenk Başak'la salona geldi. Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, misafir takım yöneticilerini karşılaması esnasında protokol tribününde karışıklık yaşandı.

Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti.

Yaşanan olaylar, protokol tribününden sahaya yansıdı. Fenerbahçe yöneticisi Ali Cenk Başak, sahaya inerek Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerinin bulunduğu bölüme geçmek istedi. Güvenlik görevlilerince zor sakinleştirilen Başak, saha dışına çıkarıldı.

İki kulüp yetkililerinin arasına güvenlik görevlilerinin girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçeBilyoner.com Kadınlar Basketbol LigiPlay-off Final Serisiönce Vatan
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