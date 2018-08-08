Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97007
ALTIN
205.578
DOLAR
5.2819
STERLİN
6.8000
EURO
6.1238
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

Basketbol liglerinde fikstür çekiliyor

Basketbol kadınlar ve erkeklerde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Basketbol liglerinde fikstür çekiliyor

Basketbol kadınlar ve erkeklerde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:01
0 Okunma
Basketbol liglerinde fikstür çekiliyor

Basketbol kadınlar ve erkeklerde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Ataköy Sheraton Otel'de yarın saat 11.00'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve saat 13.30'da da Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin fikstürü çekilecek.

Aynı yerde 10 Ağustos Cuma günü ise saat 11.00'de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, saat 13.30'da Türkiye Basketbol Ligi ve saat 16.00'da da Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin fikstür çekimi gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBasketbol Ligleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz"
"Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz"
"Beni buraya getiren Göztepe'nin futbola olan aşkı"
"Beni buraya getiren Göztepe'nin futbola olan aşkı"
Medipol Başakşehir avantaj peşinde
Medipol Başakşehir avantaj peşinde
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
Burnley Joe Hart'ı transfer etti
Burnley Joe Hart'ı transfer etti
Dünya Kupası rekortmeni Al-Hadary milli takımı bıraktı
Dünya Kupası rekortmeni Al-Hadary milli takımı bıraktı
Galatasaray lige iyi başlıyor
Galatasaray lige iyi başlıyor
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ