Basketbol liglerinde fikstür çekiliyor

Basketbol kadınlar ve erkeklerde 2018-2019 sezonu fikstür çekimi 9-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Ataköy Sheraton Otel'de yarın saat 11.00'de Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve saat 13.30'da da Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin fikstürü çekilecek.

Aynı yerde 10 Ağustos Cuma günü ise saat 11.00'de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, saat 13.30'da Türkiye Basketbol Ligi ve saat 16.00'da da Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin fikstür çekimi gerçekleştirilecek.