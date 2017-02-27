Basketbol hayatını değiştirdi

İZMİR - İzmir'de arkadaşlarının tavsiyesiyle basketbola başlayan ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndaki performansıyla sayı ve ribaunt kralı olan Ahmet Efetürk, haziran ayındaki Dünya Şampiyonası'nda takımın en önemli kozu olacak.

İtalya'da ocak ayında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımın kaptanlığını yapan Ahmet Efetürk, şampiyonada 24,2 sayı ve 16 ribaunt ortalamalarıyla turnuvada bu alanlarda en başarılı isim oldu. Şampiyonanın en iyi ilk 5 oyuncusu arasına da giren Ahmet, başarılı performansının ardından yurt dışı dahil olmak üzere birçok takımdan teklif aldı.

Genç oyuncu, ailesini ve İzmir'i bırakmayı düşünmediği için şu ana kadar bu tekliflere olumlu bir yanıt vermedi.

"Basketboldan sonra çok şey değişti"

Doğuştan engelli olan 21 yaşındaki başarılı sporcu Ahmet Efetürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşında arkadaşının tavsiyesi ile basketbola başladığını, ilk iki yıl çok zorlandığını ancak bu sporun zevkini aldıktan sonra kopamadığını anlattı.

Sekiz yıldır basketbol oynayan Ahmet, "Basketbola başlamadan önce standart bir hayatım vardı, çalışmıyordum. Okuldan eve, evden okula basit bir hayatım vardı. Basketboldan sonra çok şey değişti, iyi ki basketbola başladım." dedi.

Engellilerin sporla birçok şeyin üstesinden gelebileceğini kaydeden Ahmet, "Herkesi spor yapmaya, basketbol oynamaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Kanada'da hedef şampiyonluk"

Milli takım olarak İtalya'daki 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda müthiş bir mücadele gösterdiklerini ifade eden Ahmet Efetürk, şöyle konuştu:

"Şampiyona öncesinde uzun süre çeşitli yerlerde kamp yaparak, aile ortamında çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun semeresini de şampiyonlukla aldık. Türkiye'ye tekerlekli sandalye basketbolunda uluslararası arenada ilk şampiyonluğu yaşattık. Çalışmalarımızı devam ettirirsek, dünya şampiyonasında da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kanada'daki dünya şampiyonasında da hedefimiz şampiyonluk. Orada da ciddi rakiplerimiz var."