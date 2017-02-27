Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88074
ALTIN
145.465
DOLAR
3.6020
STERLIN
4.4656
EURO
3.8113
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek
Basketbol hayatını değiştirdi
Basketbol hayatını değiştirdi
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Behçet hastalığı gözleri vuruyor
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
Mesnevi Svahilice'ye çevrildi
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor
'Kara elmas' ve madenciyi figürlere...

Basketbol hayatını değiştirdi

22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndaki performansıyla sayı ve ribaunt kralı olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efetürk, Dünya Şampiyonası'nda da takımın en önemli kozu olacak.

Basketbol hayatını değiştirdi

22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndaki performansıyla sayı ve ribaunt kralı olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efetürk, Dünya Şampiyonası'nda da takımın en önemli kozu olacak.

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:36
7 Okunma
Basketbol hayatını değiştirdi

İZMİR - İzmir'de arkadaşlarının tavsiyesiyle basketbola başlayan ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'ndaki performansıyla sayı ve ribaunt kralı olan Ahmet Efetürk, haziran ayındaki Dünya Şampiyonası'nda takımın en önemli kozu olacak.

İtalya'da ocak ayında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımın kaptanlığını yapan Ahmet Efetürk, şampiyonada 24,2 sayı ve 16 ribaunt ortalamalarıyla turnuvada bu alanlarda en başarılı isim oldu. Şampiyonanın en iyi ilk 5 oyuncusu arasına da giren Ahmet, başarılı performansının ardından yurt dışı dahil olmak üzere birçok takımdan teklif aldı.

Genç oyuncu, ailesini ve İzmir'i bırakmayı düşünmediği için şu ana kadar bu tekliflere olumlu bir yanıt vermedi.

"Basketboldan sonra çok şey değişti"

Doğuştan engelli olan 21 yaşındaki başarılı sporcu Ahmet Efetürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşında arkadaşının tavsiyesi ile basketbola başladığını, ilk iki yıl çok zorlandığını ancak bu sporun zevkini aldıktan sonra kopamadığını anlattı.

Sekiz yıldır basketbol oynayan Ahmet, "Basketbola başlamadan önce standart bir hayatım vardı, çalışmıyordum. Okuldan eve, evden okula basit bir hayatım vardı. Basketboldan sonra çok şey değişti, iyi ki basketbola başladım." dedi.

Engellilerin sporla birçok şeyin üstesinden gelebileceğini kaydeden Ahmet, "Herkesi spor yapmaya, basketbol oynamaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Kanada'da hedef şampiyonluk"

Milli takım olarak İtalya'daki 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda müthiş bir mücadele gösterdiklerini ifade eden Ahmet Efetürk, şöyle konuştu:

"Şampiyona öncesinde uzun süre çeşitli yerlerde kamp yaparak, aile ortamında çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun semeresini de şampiyonlukla aldık. Türkiye'ye tekerlekli sandalye basketbolunda uluslararası arenada ilk şampiyonluğu yaşattık. Çalışmalarımızı devam ettirirsek, dünya şampiyonasında da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kanada'daki dünya şampiyonasında da hedefimiz şampiyonluk. Orada da ciddi rakiplerimiz var."

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.02.2017 13:40
Anahtar Kelimeler:
Dünya şampiyonasıEfetürkİzmir Büyükşehir BelediyesporluBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Bursaspor kafilesine saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Lider VakıfBank, Uralochka-NTMK ile karşılaşacak
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı
Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı
Galatasaray ile Beşiktaş 341. randevuda
Galatasaray ile Beşiktaş 341. randevuda
Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu
Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ