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Başkentte kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 1-1 sona erdi.

Başkentte kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 1-1 sona erdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:51
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Başkentte kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kontrol etti.

10. dakikada Gençlerbirliği ceza alanının solundan Ömer Bayram'ın ortasında Seleznov'un kafa vuruşunda top kaleci Hopf'ta kaldı.

21. dakikada Sessegnon'un Akhisarspor ceza alanının sağından yaptığı ortada Skuletic'in kafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla Gençlerbirliği ceza alanında buluşan Seleznov'un dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 1-1 sona erdi.

59. dakikada Aydın Karabulut'un Akhisarspor ceza alanının ağından yaptığı ortada ceza alanında Skuletic'in kafayla yaptığı vuruşta top kaleci Lukac'ta kaldı.

74. dakikada Skuletic'in Akhisarspor ceza alanında kafayla sektirdiği topla arka direkte buluşan Serdar Özkan'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çeldi.

77. dakikada Sessegnon'un Akhisarspor ceza alanının solundan kullandığı korner atışında Skuletic'in kafayla yaptığı vuruşta topu Lukac kontrol etti.

84. dakikada Lopes'in Gençlerbirliği ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvaryak kale direğinden dördü. Yeniden topla buluşan Lopes'in ikinci kez vuruşunda top açıyı iyi kapatan Hopf'a çarparak kornere gitti.

88. dakikada Ahmet Oğuz'un Akhisarspor ceza alanının sağ çaprazından yaptığı yaptığı ortada Manu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst ağlarda kaldı.

90. dakikada Lopes'in pasında topla uygun durumda buluşan Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

90+2. dakikada Olcan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ömer Bayram'ın müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90+3. dakikada Akhisarspor ceza alanında savunma ve kalecinin hatası sonucu oluşan karambolde topa son anda dokunan Skuletic ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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