Başkentte gol çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti.
7. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.
18. dakikada Osmanlıspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
41. dakikada Muhammed Bayır'ın hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına hareketlenen Milosevic ile paslaşan Fofana, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada kazanılan serbest vuruşu Pinto ile paslaşarak kullanan Regattin'in uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı, sağına gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi.
52. dakikada çalımlarla sağdan ceza sahasına giren Milosevic topu içeriye çevirdi. Skubic'in şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Volkan Şen'in vuruşunda meşin yuvarlak takım arkadaşı Jahovic'e çarptı.
78. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinde dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
86. dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında soldan hareketlenen Fofana, pasını ceza yayı civarındaki Jahovic'e verdi. Jahovic'in etkili şutunda Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.
88. dakika Serdar Gürler'in pasında topla buluşan Musa Çağıran, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra hafif sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
AA