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Başkent derbisinde beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı 1-1 bitti.

Başkent derbisinde beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı 1-1 bitti.

29 Ocak 2017 Pazar 17:00
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Başkent derbisinde beraberlik

ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Khalili'nin pasında topla buluşan Rantie, kaleci Karcemarskas ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada Murat Duruer'in Osmanlıspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleye yönelen topu Karcemarskas kornere çeldi.

24. dakikada Selçuk Şahin'in pasında Osmanlıspor defansının hatasından faydalanarak topla buluşan Serdar Gürler'in bekletmeden vuruşunda Karcemarskas, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere tokatladı.

41. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Rantie, sağdan ceza alanına girmek isterken Muhammet Bayır'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, kaleci Karcemarskas'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara göndererek kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

Osmanlısporlu oyuncular, pozisyonun ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti. 

52. dakikasında Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Musa Çağıran, Gençlerbirliği ceza alanının dışından sağ çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un solundan ağlara gönderdi: 1-1

68. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

69. dakikada Regattin'in Gençlerbirliği ceza alanının sağından kullandığı kornerde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda topu kaleci Hopf kontrol etti.

72. dakikada Pinto'nun Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi. 

73. dakikada Issah, topu Muric'le buluşturdu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı bekletmeden Rantie'ye verdi. Rantie'nin Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı. 

74. dakikada Serdar Gürler, Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra topu uygun durumdaki Ring'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Cavcav'ın gol sevinci skor tabelasında

Bu arada ev sahibi takımın ilk yarıda attığı golün ardından skor tabelasında Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın bir gol sonrası yaşadığı sevinç gösterildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGençlerbirliği
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