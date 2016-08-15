Başakşehir'e İspanyol hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçın hakemleri belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in Shakhtar Donetsk ile 18 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off eleme turu ilk maçında, İspanya Futbol Federasyonundan Javier Estrada'nın düdük çalacağı belirtildi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Estrada'nın yardımcılıklarını Miguel Martinez ile Francisco Martin'in yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Carlos Gomez olacağı aktarıldı.
AA