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Başakşehir'e İspanyol hakem

İstanbul ekibinin, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynayacağı maçı Estrada yönetecek.

Başakşehir'e İspanyol hakem

İstanbul ekibinin, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynayacağı maçı Estrada yönetecek.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 13:06
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Başakşehir'e İspanyol hakem

 Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçın hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in Shakhtar Donetsk ile 18 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off eleme turu ilk maçında, İspanya Futbol Federasyonundan Javier Estrada'nın düdük çalacağı belirtildi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Estrada'nın yardımcılıklarını Miguel Martinez ile Francisco Martin'in yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Carlos Gomez olacağı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 13:07
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirUEFA Avrupa LigiUkraynaShakhtar DonetskBaşakşehir Fatih Terim Stadı
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