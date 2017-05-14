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Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan affedildi.

Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

Medipol Başakşehir'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar nedeniyle kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan affedildi.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:24
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Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

İSTANBUL

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.

Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirYalçınAyhanUfuk
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