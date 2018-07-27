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Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekipte Adebayor'a takımdan ayrı program uygulandı.

Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli ekipte Adebayor'a takımdan ayrı program uygulandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:14
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Başakşehir'de Adebayor'a ayrı program

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde tedavisi süren Arda Turan'ın takımla çalıştığı belirtildi.

Emmanuel Adebayor'a ise takımdan ayrı program uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, dayanıklılık çalışmasıyla devam ettiği ve dar alanda oyun ile sona erdiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBaşakşehir
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