Barcelona'dan çocuklara sürpriz

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldızları Lionel Messi, Gerard Pique ve Arda Turan, çocuklarla antrenmana çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan videoda, sponsor şirket Beko'nun desteğiyle, altyapıya verilen önemin gösterilmesi amacıyla bir program düzenlendiği belirtildi.

Barcelona kentinin nispeten ekonomik düzeyi düşük bölümlerinden toplanan bir grup çocuk, Nou Camp Stadı'na araçla getirilerek kulübün dünyaca ünlü altyapı merkezi "La Masia"da antrenmana çıktı. Çift kale maç sırasında Barcelona'nın yıldızları Lionel Messi, Gerard Pique ve milli futbolcu Arda Turan da antrenmana katılarak çocuklara sürpriz yaptı.

Futbolcular, şaşkınlık yaşayan çocukların ellerini sıktı ve onlara sarıldı. Arjantinli yıldız Messi ise kaleye geçen çocuklara penaltı attı.

Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, futbolculardan imzalı formalar aldı. Çocuklardan birisinin, "Hayatımın sürprizini yaşadım. Bir daha asla elimi yıkamayacağım." ifadelerini kullanması ise gülüşmelere neden oldu.