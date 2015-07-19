Barcelona'da Bartomeu yeniden başkan

BARCELONA



Son olarak milli futbolcu Arda Turan'ı kadrosuna katan La Liga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona Kulübü'nde gerçekleştirilen başkanlık seçimi, mevcut başkan Josep Maria Bartomeu ile Joan Laporta, Agusti Benedito ve Toni Freixa arasında geçti.



Nou Camp Stadı'nda yapılan oylamanın ardından 47 bin 720 oyun yüzde 54,63'ünü alan 52 yaşındaki Bartomeu, 2. kez Barcelona'nın başkanı olmayı başardı. Diğer adaylardan Laporta, oyların yüzde 33,03'ünü elde ederken, Benedito yüzde 7,16'sını, Freixa ise yüzde 3,7'sini aldı.



Bartomeu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, önlerindeki projeleri gerçekleştirip dünyanın en iyi kulübü olma unvanını koruyacaklarını belirterek, "Luis Enrique ve ekibine en iyi oyuncuları kazandırmaya devam edip, vakfımızı, yeni stat projemizi, La Masia'yı, kadın futbolunu desteklemeyi bırakmayarak, gelişmeyi ve kazanmayı sürdüreceğiz. Çıktığımız bu yolda hep birlikte hareket edersek her zaman daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.



Seçimle ilgili de değerlendirmede bulunan Bartomeu, "Bizim için harika ama bir o kadar da uzun, zor ve gerilim dolu bir gün oldu. Seçimde de dünyanın en iyi kulübü olduğumuzu tekrar gösterdik. Üyelerin bize gösterdiği güveni yeniden boşa çıkarmamaya çalışacağız. Taraftarlarımıza da Barcelona'nın ekonomik bağımsızlığını, politik ve medya gücünü sürdüreceğimiz konusunda güvence verebilirim" şeklinde görüş belirtti.

