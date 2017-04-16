Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
154.412
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6064
EURO
3.9157
Tudor'un doğum günü
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Barcelona zirve takibini sürdürdü
Barcelona zirve takibini sürdürdü
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...

Barcelona zirve takibini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

Barcelona zirve takibini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

16 Nisan 2017 Pazar 15:13
24 Okunma
Barcelona zirve takibini sürdürdü

Barcelona zirve takibini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

MADRİD - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan Barcelona, 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.

Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Real Sociedad'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.

Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada, La Liga'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tudor'un doğum günü
Tudor'un doğum günü
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Galatasaray Tudor'un doğum gününü kutladı
Azmin zaferinin adı: İlke Özyüksel
Azmin zaferinin adı: İlke Özyüksel
Messi FIFA'ya ifade verecek
Messi FIFA'ya ifade verecek
"Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil"
"Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil"
Olympique Lyon-Beşiktaş maçında 7 taraftar yaralandı
Olympique Lyon-Beşiktaş maçında 7 taraftar yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ