Barcelona zirve takibini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

MADRİD - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-2 yendi.

Gollerin ilk yarıda atıldığı Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada zor anlar yaşayan Barcelona, 3 puanı Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin 2 gol ve 1 asistlik performansıyla aldı.

Katalan temsilcisinde Messi, 16 ve 36. dakikalarda ağları havalandırırken, Paco Alcacer ise 44. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Real Sociedad'ın golleri ise 43. dakikada Samuel Umtiti (kendi kalesine) ve 45. dakikada Xavi Prieto'dan geldi.

Bu skorla puanını 72'ye çıkaran Barcelona, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Real Madrid'i (75 puan) takip etmeyi sürdürdü.

Bu arada, La Liga'daki toplam gol sayısını 29'a çıkaran Messi, Avrupa liglerindeki "Altın Ayakkabı" yarışında yeniden ilk sıraya yükseldi.