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Barcelona liderliğini korudu

La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Celta de Vigo'yu 5-0 yenerek liderliğini korudu.

Barcelona liderliğini korudu

La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Celta de Vigo'yu 5-0 yenerek liderliğini korudu.

05 Mart 2017 Pazar 09:21
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Barcelona liderliğini korudu

Barcelona liderliğini korudu

La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Celta de Vigo'yu 5-0 yenerek liderliğini korudu.

MADRİD - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, sahasında Celta de Vigo'yu 5-0 yenerek liderliğini korudu.

Nou Camp Stadı'nda oynanan maçta baştan sonra rakibine karşı sahada üstünlük kuran Barcelona, rahat bir galibiyet aldı. Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 24 ve Dk. 63), Neymar (Dk. 40), Ivan Rakitic (Dk. 57) ve Samuel Umtiti (Dk. 60) attı. 5-0 sona eren maç sonrasında puanını 60'a yükselten Barcelona, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (59) önünde 26. haftayı lider kapattı. Celta ise 35 puanla 10. sırada kaldı.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aylık aradan sonra Barcelona'da kadroya giren milli futbolcu Arda Turan, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle yedek bekletildi, oyuna alınmadı. Yedek kulübesinde Arda ile birlikte oturan Andres İniesta ise 67. dakikada Sergi Roberto'nun yerine oyuna girdi.

Öte yandan Celta kalesinin ağlarını iki kez havalandırarak bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 23'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında ikinci sıradaki Luis Suarez (19) ila arasındaki farkı açtı. Ligde son 12 maçın 11'inde gol atma başarısını gösteren Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 37 maçta toplam 38 gol kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2017 09:22
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan GazetesiBarcelona
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