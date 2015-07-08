Barcelona başkan adayından Arda'ya 'veto'

MADRİD

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkan adaylarından Agusti Benedito, Arda Turan'ın transferinin kulübün demokrasi ruhuna saldırı niteliği taşıdığını iddia etti.

Barcelona'da 18 Temmuz'da yapılacak kulüp başkanlığı seçimleri öncesinde Arda Turan'ın transfer edilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Başkan adaylarından Benedito, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, söz konusu transferin kulübün demokrasi ruhuna aykırı olduğunu öne sürerek, "Arda'nın transferi kulüp üyelerine karşı sadakatsizlikten başka bir şey değildir. Bu transfer, Barcelona'nın demokrasi ruhuna saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın olağanüstü bir futbolcu olmasına rağmen transferindeki sportif kriterlerin farklı amaçlara hizmet ettiğini savunan Benedito, "Seçilirsek, bu bonservis bedelini ödemeyeceğiz. Bir karar alabilmek için sözleşmede yer alan 48 saatlik süreden fazlasını isteyeceğiz. Atletico ile konuşacağız ve daha esnek bir anlaşma yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimlerine kadar görevini icra eden idari kurul, yeni kulüp başkanının beklenmesi gerektiği gerekçesiyle Arda Turan'ın transferine başlarda onay vermemişti. Son kulüp başkanı ve adaylardan Josep Maria Bartomeu ve teknik direktör Luis Enrique tarafından gelen baskıların ardından hafta başında toplanan kurul, seçilecek yeni kulüp başkanının Barcelona'yı 3,4 milyon avro zarara uğratmak koşuluyla Arda Turan'ı Atletico Madrid'e 20 Temmuz'a kadar geri satabileceği maddesini koyarak, Türk futbolcunun Katalan temsilcisine transferini onaylamıştı.