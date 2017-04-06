Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88812
ALTIN
149.751
DOLAR
3.7136
STERLIN
4.6297
EURO
3.9605
"Tek adam milletin kendisidir"
"Tek adam milletin kendisidir"
'Türkiye'de 3 milyon obez var'
'Türkiye'de 3 milyon obez var'
5 bin yıllık miras
5 bin yıllık miras
140 milyon öksüz ve yetim
140 milyon öksüz ve yetim
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında

Banvit'te hedef şampiyonluk

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in başkanı Özkan Kılıç, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta." dedi.

Banvit'te hedef şampiyonluk

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in başkanı Özkan Kılıç, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta." dedi.

06 Nisan 2017 Perşembe 12:14
7 Okunma
Banvit'te hedef şampiyonluk

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in başkanı Özkan Kılıç, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta." dedi.

Kılıç, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarının dışında ligde de iyi işler yaptıklarını, 1 ay önce Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürerek önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan taraftarların alkışların en büyüğünü hak ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Dörtlü Final organizasyonu 28-30 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenecek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı müzemize getirmeye çalışacağız. İspanya'daki organizasyona gelerek takıma destek vermek isteyen taraftarlarımız için seyahat organizasyonu yapmak niyetindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili olarak gerekli açıklamayı yapacağız. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sadece iki galibiyet uzaklıkta."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Basketbol Süper LigiBanvitFIBA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darüşşafaka Doğuş'un tarihi maçı
Darüşşafaka Doğuş'un tarihi maçı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
"Yeni hedeflere doğru yol almalıyız"
"Yeni hedeflere doğru yol almalıyız"
Çolak'ın hareketi cimnastik literatürüne geçti
Çolak'ın hareketi cimnastik literatürüne geçti
Adebayor'dan Başakşehir'e iyi haber
Adebayor'dan Başakşehir'e iyi haber

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ