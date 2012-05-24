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Banvit seride eşitliği sağladı

Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 73-71 yenen Banvit, seride 2-2 eşitliği sağladı.

Banvit seride eşitliği sağladı

Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 73-71 yenen Banvit, seride 2-2 eşitliği sağladı.

24 Mayıs 2012 Perşembe 08:31
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Banvit seride eşitliği sağladı

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Ermal ve Savanovic'in basketleriyle 5. dakikayı 11-2 önde geçti. Banvit periyotun son dakikalarında Davis, Williams ve Erkan'ın basketleriyle farkı azaltmasına karşın, lacivert-beyazlılar ilk periyotu 21-16 önde kapadı.
Bu galibiyetle seride 2-2 eşitlik olurken, finale çıkacak takımı belirleyecek 5. ve son maç 26 Mayıs Cumartesi günü Bandırma'da yapılacak.

Oyuncular ve teknik heyetten hakemlere tepki
Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Banvit'in Anadolu Efes'i 73-71 yenerek, seride 2-2 eşitliği sağladığı karşılaşmanın ardından saha karıştı.
Lacivert-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, maç bitiminde hakemlere büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha içine giren Anadolu Efes teknik heyeti, oyuncularla birlikte özellikle hakem Ersan Ergüler'e tepki gösterirken, Kerem Gönlüm araya girerek, hakemi uzaklaştırmaya çalıştı.
Teknik heyet ve oyuncularla birlikte Anadolu Efes'in doktoru Erşan Ateş'in de hakemlere tepki gösterdiği görüldü.

Taraftarlar da hakemlere tepkili
Hakemler soyunma odasına giderken, kendileri aleyhine bağıran taraftarlardan biri küfür ettiği gerekçesiyle polisler tarafından tribünden alınmaya çalışıldı.
Bu sırada teknik komiser Emir Turam da taraftarlarla tartışırken, araya giren Kerem Tunçeri ortamı yatıştırmaya çalıştı. Olayların ardından bir taraftarın gözaltında alındığı öğrenildi.

Ene ile Özerhun tartıştı
Maçın sonunda saha içinde yaşanan gerginlik, soyunma odası koridorlarına da taşındı.
Basın toplantısına gelen Banvit Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes Genel Menajeri Engin Özerhun ile toplantı odasının kapısının önünde tartıştı.

Anadolu Efes'te Vujacic yine oynamadı
Anadolu Efes'te Sasha Vujacic, bu maçta da forma giymedi.
Serinin ilk maçında oynayan, 2. ve 3. maçlarında ise kadroda yer almayan Vujacic, 4. maçta da yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya alınmadı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
Banvit
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