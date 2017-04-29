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Banvit ilk peşinde

Banvit sportif direktörü Turgay Çataloluk, "Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmek için şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Banvit ilk peşinde

Banvit sportif direktörü Turgay Çataloluk, "Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmek için şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:19
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Banvit ilk peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Monaco'yu 83-74 yenip finale kalan Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, yaptığı açıklamada, İspanya'nın Tenerife kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Monaco'yu yenmelerinin ardından yarın Iberostar Tenerife ile final oynayacaklarını hatırlattı.

Teknik yönetim ve oyuncuların şampiyonluk için büyük mücadeleler verdiğini aktaran Çataloluk, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde pazar günü Iberostar Tenerife ile oynayacağımız final maçı var. Final maçında işimizin daha zor olacağı açık. Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Türkiye'ye getirmek için şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçta, oynayacağımız tek bir maçın ardından kazanılacak kupa bulunuyor."

Çataloluk, yarın oynanacak final karşılaşmasında tüm basketbolseverlerin ekran başından kendilerine destek vermesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIBA Şampiyonlar LigiBanvitTurgay ÇatalolukFIBA
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