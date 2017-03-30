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Banvit final peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan tek Türk takımı Banvit, Avrupa arenasında son iki takım arasına adını yazdırarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Banvit final peşinde

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan tek Türk takımı Banvit, Avrupa arenasında son iki takım arasına adını yazdırarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

30 Mart 2017 Perşembe 12:21
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Banvit final peşinde

Bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak önemli bir başarıya imza atan Türk temsilcisi Banvit Basketbol Takımı'nı zorlu rakipler bekliyor.

Almanya temsilcisi MHP Riesen'i iki maç sonunda son saniye basketiyle deviren Banvit, Avrupa arenasında üçüncü kez son 4 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı.

İlk kez 2004- 2005 sezonunda FIBA EuroCup Challenge'da yarı finale yükselen Balıkesir temsilcisi, 2015-16 sezonunda ise FIBA Avrupa Kupası'nda aynı başarıyı tekrarladı.

Bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son iki takım arasına girerek Avrupa'da da bir ilki gerçekleştirmek için çabalayacak.

Maçlar nisanda

Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final maçları, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Organizasyon tarafından daha sonra belirlenecek bir kentte tek maç eleme usulu ile devam edecek turnuvada, yarı final maçları 28 Nisan'da, üçüncülük ve final müsabakaları 30 Nisan'da oynanacak. Dörtlü Final'in kura çekimi ise 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIBA Şampiyonlar LigiBanvitDörtlü FinalBanvit Basketbol Takımı
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