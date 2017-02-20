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Bandırma'da Türkiye Kupası sevinci

Banvit Basketbol Takımı'nın tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası, Bandırma'da sevinçle karşılandı.

Bandırma'da Türkiye Kupası sevinci

Banvit Basketbol Takımı'nın tarihinde ilk kez kazandığı Türkiye Kupası, Bandırma'da sevinçle karşılandı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 16:11
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Bandırma'da Türkiye Kupası sevinci

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit'in tarihinde ilk kez kupaya uzanması, temsil ettiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sevinçle karşılandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ve Türkiye Kupası'nı heyecanla ilçeye beklediklerini söyledi.

Bu sevinci yaşatan Banvit ile gurur duyduklarını dile getiren Mirza, "Banvit buraya çok önemli takımları eleyerek geldi. Çeyrek finalde Beşiktaş Sompo Japan'ı eledi, yarı finalde Galatasaray Odeabank takımını geçti. Finalde de çok iyi bir oyunla Anadolu Efes takımını yenerek İntegral Forex Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu.'' diye konuştu.

Esnaf Aydoğmuş: Diğer kulüpler örnek almalı

İlçe esnafından Mert Aydoğmuş, Türkiye Kupası'nı Bandırma'ya getirdiği için Banvit'e teşekkür etti.

Berber Mustafa Fırat ise böyle bir başarıyı beklediklerini ve takıma inandıklarını vurgulayarak "Daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Başarısından memnunuz." dedi.

Çay ocağı işletmecisi Görkem Sak, iç sahadaki her maça gittiğini ve takımı desteklediğini ifade etti. Sak, Banvit'in kazandığı kupa ile küçük bir şehrin büyük takımı olduğunu belirterek, takıma teşekkür etti.

Banvit'e sonuna kadar destek olduklarını dile getiren lise öğrencileri Emircan Canbey ve Yaren Erenler de Türkiye Kupası'nın kazanılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bandırmaİntegral Forex Erkekler Türkiye KupasıEsnaf Aydoğmuş
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