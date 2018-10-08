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Balkan Kupası'nın şampiyonu Ziraat Bankası

Bulgar temsilcisi Hebar'ı 3-2 yenerek kupayı kazanan Ziraat Bankası, CEV Challenge Kupası eleme turunda mücadele edecek.

Balkan Kupası'nın şampiyonu Ziraat Bankası

Bulgar temsilcisi Hebar'ı 3-2 yenerek kupayı kazanan Ziraat Bankası, CEV Challenge Kupası eleme turunda mücadele edecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:47
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Balkan Kupası'nın şampiyonu Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 2018 Balkan Kupası’nda şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, Ziraat Bankası ile ev sahibi ülkeden Hebar takımı karşılaştı.

Vasil Levski Salonu'nda oynanan mücadeleyi, 17-25, 25-22, 21-25, 25-18 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Ziraat Bankası, şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etti.

Ziraat Bankası, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova ekibi Luboteni ile eşleşti. İlk karşılaşmalar 6-8 Kasım, rövanşları ise 13-15 Kasım tarihlerinde oynanacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıZiraat Bankası Erkek Voleybol Takımı2018 Balkan KupasıCEV Challenge Kupası
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