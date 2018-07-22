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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 5'i altın toplam 19 madalya kazandı.

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya

Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 5'i altın toplam 19 madalya kazandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:42
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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 18 ülke katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 19 madalya elde etti. İki gün süren şampiyonada Türkiye, Romanya (23) ve Yunanistan'ın (22) ardından en çok madalya kazanan ülke oldu.

Balkan Şampiyonası'nda madalya alan milli atletler şunlar:

Altın madalya

Çekiç atma: Eşref Apak

400 metre: Batuhan Altıntaş

Yüksek atlama: Alperen Acet

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

4×400 metre: Abdullah Tütünci, Yavuz Can, Ahmet Kasap, Batuhan Atıntaş

Gümüş madalya

400 metre: Yavuz Can

3 bin metre: Ramazan Özdemir

3 bin metre su engelli: Turgay Bayram

400 metre engelli: Elif Gören

5 bin metre: Emine Hatun Tuna

3 bin metre su engelli: Sümeyye Erol

Bronz madalya

5 bin metre: Sezgin Ataç

110 metre engelli: Batuhan Buğra Eruygun

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

3 bin metre: Fatma Arık

400 metre engelli: Emel Şanlı

1500 metre: Damla Çelik

5 bin metre: Sümeyye Erol

Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem

AA

Anahtar Kelimeler:
Balkan Atletizm Şampiyonası
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