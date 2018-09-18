Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi

Spor Toto 1. Lig'deki Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçında hakem Atilla Karaoğlan, bir taraftarın sahaya girip kendisine vurması sonucu karşılaşmayı tatil etti.