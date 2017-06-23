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Bakü'de Formula 1 heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

Bakü'de Formula 1 heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 15:30
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Bakü'de Formula 1 heyecanı

BAKÜ

Formula 1'de sezonunun 8. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı.

Organizasyonu, 18 bin koltuklu ve 10 bini ayakta olmak üzere toplam 28 bin biletli seyirci takip ediyor. Biletlerin yüzde 60'ı, Rusya, Büyük Britanya, Ukrayna, Gürcistan, Avusturya, Finlandiya, ABD, Almanya ve diğer ülkelerden gelen sporseverlere satıldı.

Hazar denizi kıyısında, yarışın yapılacağı pistin yakınındaki Ulusal Park'ta düzenlenen çeşitli eğlence aktiviteleri organizasyona renk katıyor. Sahilde kurulan stantlarda Azerbaycan'a özgü kültürel ürünler ile el sanatlarının tanıtımı yapılırken aynı alanda kurulan oyun bölgesinde ise Bakü pistinin simülasyonu şeklindeki Formula 1 oyunlarına büyük ilgi gösteriliyor.

Fernando Alonso'ya büyük ilgi

McLaren Honda takımının İspanyol sürücüsü Fernando Alonso, Hazar Denizi kıyısındaki parkta hayranlarıyla bir araya geldi.

Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği Alonso, takım arkadaşı Stoffel Vandoorne ile hayranlarına imza dağıttı.

Organizasyonun bugünkü bölümünde, antrenman turlarının yanı sıra Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan konser verecek.

AA

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