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Bakan Osman Aşkın Bak'tan ödül açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasıyla ilgili, "Bizim ödül yönetmeliğimiz çerçevesinde ödül vereceğiz bakanlık olarak." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan ödül açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasıyla ilgili, "Bizim ödül yönetmeliğimiz çerçevesinde ödül vereceğiz bakanlık olarak." dedi.

12 Ekim 2017 Perşembe 16:50
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Bakan Osman Aşkın Bak'tan ödül açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katıldığı İstanbul Ticaret Odası'nın olağan meclis toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti. Kendilerinin de müsabakada olduğunu ve sevinçlerini sonuna kadar paylaştıklarını hatırlatan Bak, futbolcuların bir destan yazarak kendilerini gururlandırdıklarını ifade etti.

Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Aslan yürekli çocuklarımız, milletini, vatanını ne kadar sevdiklerini, ülkenin ferdi olarak nasıl bütün şartlara rağmen hizmet edebileceklerini yüreklerini koyarak gösterdiler. O gün hem biz hem stada gelen destekleyen seyircilerimiz hem de ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımız büyük bir gruru yaşadılar. Bu gururu yaşattıkları için onları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teknik heyetini, emeği geçen herkesi, Federasyon Başkanını... Bu noktada hem Bakanlık olarak desteğimiz var hem de Türkiye Futbol Federasyonu büyük destek verdi."

"Bizi sevince boğdular"

Herkesin yarının engelli adayı olabileceğinin de altını çizen Bak, takımın hayatla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Bak, "Birlikte yürümenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya tüm Türkiye'ye gösterdiler, bizi sevince boğdular. Ben inanıyorum ki bu başarı onların ortaya koyduğu azim, Türk milletinin içinde olan, ruhundan gelen bir yaklaşım. Dolayısıyla yolları açık olsun. Dünya Şampiyonası da var çeşitli başarılar elde edecekler buna inanıyoruz." dedi.

Başarının ülkenin içinde bulunduğu durumda, çok ihtiyaç duyulan bir anda yaşandığının da altını çizen Bak, bu sporcuların elde ettiği başarının herkesi heyecanlandırdığını dile getirdi. Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ödül yönetmeliğimiz çerçevesinde ödül vereceğiz bakanlık olarak. Bu noktada Futbol Federasyonunun talebi var. Çeşitli kurum ve kuruluşların talepleri var bize iletilen. Bu konular çerçevesinde ödül alacaklar. Ama onların en büyük ödülü bana göre bu milletin sevgisini kazanmaları. Bu millete güzel bir gurur yaşattılar, destan yazdılar. Onları bu millet unutmayacak. Gerçekten galibiyet golünü atan kaptan Osman Çakmak, müthiş bir gol attı. 'Her şey bitti' dendiği anda bitmediğini ve mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydular. Onlarla gurur duyuyoruz. Arzumuz, hedefimiz, insanımızın sportif başarılarının çoğalması."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakOsman Aşkın BakAmpute Futbol Milli Takımı
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