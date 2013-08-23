Bakan Kılıç'tan ''sıcak para'' müjdesi

ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kılıç, Cavcav ile yaptığı görüşmede, Türk futboluna 210 milyon liralık sıcak para müjdesi verdi. Kulüpler Birliği Vakfı'na da destekte bulunan Kılıç, kulüplerin Dernekler Yasası'yla yönetilmesini kabullenemediğini ifade etti.

Cavcav da en kısa sürede Spor Kulüpleri Yasası'nı hazırlayacakları sözünü verdi.

Spor Toto Süper Lig isim halkı bedeli olarak Türk futboluna 125 milyon dolar destek veren Bakanlık, 2 yıldan bu yana geleneksel hale getirdiği sezon öncesi Anadolu kulüplerine desteğini bu yıl da artırarak devam ettirdi.

Anadolu kulüplerine 7 milyon liralık kaynak

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2013-2014 futbol sezonu öncesi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplere takım başı 500 bin lira tutarında toplam 7 milyon lira kaynak aktardı. Bu ödemeden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor feragat etti. Yedi milyonluk sezon öncesi destek, Anadolu kulüplerine gidecek.

Futbola geçen yıl 18 milyon lira yardım yapan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2010-2011 sezonunda Süper Lig’in isim hakkını yıllık 125 milyon dolar karşılığında 5 yıllığına almıştı. Bu yıl isim hakkında 12 milyon liralık bir artış gerçekleşerek 5 yılda futbola gidecek rakam 188 milyon liradan 210 milyon liraya çıktı.

Galibiyet başına 120 bin lira

Başkanlık, yeni sezonda futbol kulüplerinin mücadele ettikleri liglerde maç başına aldıkları primlerde de artışa gitti.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüpler geçen sezon futbol sezonunda mağlup olduklarında 60 bin lira gelir elde ederken bu sezon bu rakam 70 bin liraya yükseldi. Kulüpler geçen sezon beraberlik başına 80 bin lira prim alırken, 2013-2014 futbol sezonunda bu rakam 10 bin lira artarak 90 bin liraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon takımların galibiyet başına aldığı para, 20 bin lira artarak 120 bin liraya çıkarıldı.

Avrupa'da mağlubiyete ilk kez ödül

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk takımlarının Avrupa’da daha fazla mücadele edebilmesini teşvik için mağlubiyetlerine bile ilk kez prim desteği verme kararı aldı. Buna göre Avrupa’da mücadele eden Türk takımları mağlup olsalar bile 100 bin lira prim alacak.

Avrupa kupaları maçlarında 2012-2013 futbol sezonunda beraberliğe 80 bin lira ödenirken, 2013-2014 sezonunda bu rakam tam 70 bin lira artarak 150 bin liraya yükseldi. Geçen sezon Avrupa kupaları maçlarında kulüpler galibiyet başına 100 bin lira kazanırken bu rakam yüzde yüz artarak 200 bin lira oldu.

PTT 1. Lig'deki takımların da gelirleri arttı

PTT 1. Lig'de mücadele eden kulüpler, geçen sezon mağlubiyetleri halinde 30 bin lira elde ederken, bu sezon 35 bin lirayı kasalarına koyacak. Kulüplerin beraberlik başına aldıkları 40 bin lira ise yeni sezonda 45 bin lira oldu. Evsahibi takımlar geçen yıl sahalarında kazandığı maç sonunda 50 bin lirayı hak ederken, bu sezon bu rakam 55 bin liraya yükseldi.

PTT 1. Lig’de mücadele eden kulüpler geçen yıl deplasmanda galip geldikleri maç başına 60 bin lira kazanırken, bu sezon deplasman galibiyetlerine 65 bin lira ödenecek.