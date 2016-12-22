Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Türkiye'yi Avrupa kupalarında başarıyla temsil ettiğini belirten Bakan Kılıç, "Sergiledikleri futbol ve aldıkları sonuçlarla hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de UEFA Avrupa Ligi’nde adından söz ettiren iki güzide kulübümüze yarınki derbi mücadelesinde başarılar diliyorum. Sahada centilmence mücadelenin olduğu, sonuçta hak edenin kazandığı güzel bir karşılaşma olsun. Çirkinliklerin, olumsuz tezahürat ve eylemlerin yaşanmayacağı bir maç oynanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Derbileri güzelleştiren unsurların dostluk ve centilmenlik olduğunu vurgulayan Akif Çağatay Kılıç, şunları kaydetti:
"Misafir takım seyircilerinin de stada girebileceği derbide iki takımın taraftarı yan yana olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircilerinin dostça ve kardeşçe maçı birlikte izlemelerini arzu ediyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından oluşan birlik ve beraberlik ruhunun yarınki maçta da tekrarlanmasını bekliyoruz. Her iki takım futbolcuları, taraftarları ve yöneticilerini bu birlik ve beraberlik bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum."
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