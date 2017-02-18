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Bakan Kılıç'tan tarihe geçen sporculara tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, EYOF 2017'de gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl ile Curling Kız Milli Takımı sporcularını telefonla arayarak başarılarının devamını diledi.

Bakan Kılıç'tan tarihe geçen sporculara tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, EYOF 2017'de gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl ile Curling Kız Milli Takımı sporcularını telefonla arayarak başarılarının devamını diledi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:16
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Bakan Kılıç'tan tarihe geçen sporculara tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KılıçErzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) gümüş madalya kazanan milli sporcularla telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, dün sona eren EYOF 2017'de gümüş madalya kazanan kısa mesafe sürat pateni 1000 metre sporcusu Hazar Karagöl ve Curling Kız Milli Takımı sporcularını telefonla arayarak, başarılarının devamını diledi.

Kılıç, görüşmede, "Yarınımız olan siz gençlerin, bugünlerde kazandığı başarılar sayesinde geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi ve sizleri gönülden tebrik ederim. İlk kez madalya kazandığımız EYOF'ta isimleriniz altın harflerle yazıldı. Başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'i de tebrik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıAkif Çağatay KılıçErzurum2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış FestivaliEYOF 2017
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