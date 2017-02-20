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Bakan Kılıç'tan milli karatecilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kılıç'tan milli karatecilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:33
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Bakan Kılıç'tan milli karatecilere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sona eren Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalarda emeği bulunanları tebrik ederek, "Şampiyonada 5 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarısı bize haklı bir gurur yaşattı." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, başarıların daim olmasını dileyen Bakan Kılıç, "Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan itibaren olimpik branşlarda yer alacak karatede, genç millilerimizin gelecek yıllarda da bayrağımızı göndere çektireceklerine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç21 Yaş Altı Avrupa Karate ŞampiyonasıKarate
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