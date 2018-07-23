Bakan Kasapoğlu milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan Mete Gazoz'u kutluyorum. Milli sporcumuzun uluslararası müsabakalarda yakaladığı istikrarlı başarı Tokyo 2020 Olimpiyatları sürecinde bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Finalde dünya sıralamasının 6 numaralı ismi olan Güney Koreli rakibini mağlup ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli okçumuzun başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum."