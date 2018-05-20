Bakan Bak'tan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

İSTANBUL
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda geçerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor Toto 1. Lig 2017-2018 sezonunda play-off müsabakalarının ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve mavi-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."
AA