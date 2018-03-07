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Bahçeli'den milli sporcu Ünlüdağ'a tebrik

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Ünlüdağ'a kutlama mesajı gönderdi.

Bahçeli'den milli sporcu Ünlüdağ'a tebrik

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Ünlüdağ'a kutlama mesajı gönderdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:55
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Bahçeli'den milli sporcu Ünlüdağ'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ı kutladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli eskrimci Ünlüdağ için Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı'ya kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Ünlüdağ, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihine İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak geçmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliYıldızlar Ve Gençler Avrupa Eskrim ŞampiyonasıDeniz Selin Ünlüdağ
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