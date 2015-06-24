Badminton'da Yiğit ve Bayrak çeyrek finalde

BAKÜ - 1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) badminton tek erkeklerde Emre Vural, çift kadınlarda ise Neslihan Yiğit-Özge Bayrak maçlarını kazanarak üst tura yükseldi.



Bakü Spor Salonu'nda oynanan badminton müsabakalarında, tek erkeklerde E Grubu'ndaki 3. maçında Sırbistanlı Igor Bjelan ile karşılaşan Emre Vural, rakibini 21-10, 17-21 ve 21-9'luk 3 setin ardından 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçla çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan milli sporcu, grubunu 2'nci sırada tamamlayarak ikinci tura adını yazdırdı.



Kadınlar çiftlerde Türkiye'yi temsil eden Neslihan Yiğit-Özge Bayrak ikilisi ise C Grubu'ndaki 3. maçında karşılaştığı Hırvat Katarina Galenic-Stasa Poznanovic çiftini 21-8 ve 21-12'lik setlerin ardından 2-0 yendi.



Grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan milli sporcular, bu sonuçla çeyrek finale çıktı.

