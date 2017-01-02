Hollandalı futbolcunun 2,5 yıl için toplam garanti ücreti 5 milyon 400 bin avro. Babel, bu sezon 1 milyon iki yüz bin avro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 biner avro garanti ücret alacak.
Hollandalı futbolcuya ayrıca oynayacağı maçlarda alınacak puan başına 4 bin avro ödeneceği bildirildi.
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