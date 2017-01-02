Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Umut Güner ve futbol takımı direktörü Ali Naibi ile bir araya gelen

Ryan

Babel

,

Beşiktaş

forması giyerek

sözleşme

ye imza attı.

Hollandalı futbolcunun 2,5 yıl için toplam garanti ücreti 5 milyon 400 bin avro. Babel, bu sezon 1 milyon iki yüz bin avro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 biner avro garanti ücret alacak.

Hollandalı futbolcuya ayrıca oynayacağı maçlarda alınacak puan başına 4 bin avro ödeneceği bildirildi.

AA