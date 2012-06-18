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Babalar Günü'nde Metris'e gittiler

Sarı-lacivertli taraftarlar, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici İlhan Ekşioğlu'nu Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı.

Babalar Günü'nde Metris'e gittiler

Sarı-lacivertli taraftarlar, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici İlhan Ekşioğlu'nu Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 08:58
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Babalar Günü'nde Metris'e gittiler

İSTANBUL – Fenerbahçe taraftarı Babalar Günü'nde, tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici İlhan Ekşioğlu'na destek vermek için Metris Cezaevi'ne gitti.

Sosyal medyada organize olan çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, öğle saatlerinde Eski Salı Pazarı'nda toplanıp, oluşturdukları konvoyla Metris Cezaevi'ne doğru hareket etti. Fenerbahçe bayraklarını araçlarının camlarından sallayarak cezaevine hareket eden taraftarlar, güzergah boyunca Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulüp lehine tezahüratlarda bulundu. Daha sonra cezaevi önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'na desteklerini dile getirdi.

Konvoyda yer alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil, Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merçil, Yıldırım ve Ekşioğlu'nun, Babalar Günü nedeniyle taraftarların oluşturduğu konvoyu televizyondan naklen izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

''Sayın başkanımız ve Sayın İlhan Ekşioğlu tüm Türkiye'nin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Herkesi çok özlediklerini, bu duygu selini naklen yayın ile takip ettiklerini ve çok duygulandıklarını söylediler. Taraftara çok teşekkür ettiklerini ve bu güzel günlerde onların büyüklüklerini bir kez daha hissettiklerini söylediler. Çocuklarına selam yolladılar. Sayın Aziz Yıldırım kızları Hande ve Gülşah'a torunu Ada'ya, Sayın İlhan Ekşioğlu da kızı Tuana'ya, oğulları Aslan ve Berk'e sevgilerini yolladılar. Onları çok sevdiklerini ve onları kucaklamak için gün saydıklarını söylediler. İnşallah bu son Babalar Günü veya son özel gün olur. Çünkü çok uzun süre kaldılar. Taraftara bu bugün için müteşekkir olduklarını ilettiler.''

Yıldırım ve Ekşioğlu'nun moralinin iyi olduğunu anlatan Merçil, şöyle konuştu:

''Moralleri çok iyi ama gün geçtikçe bozuluyor. Süreç çok uzadı. Her geçen özel gün sevdikleriyle, taraftarlarıyla birlikte olmak yerine buradalar. Başkanımızın sağlık durumu biraz daha iyi birçok değeri iyi çıkmış. Kendisi elinden geldiğince tedavisine devam ediyor. İlhan bey de çok uzun süren bir ayrılık yaşadı. Çocukları, ailesi, eşi, ablaları ve annesiyle ilgili özlemi de gitgide büyüyor. Dolayısıyla mahzun ve buruk bir duygu içindeler.''

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 01:00
Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü
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