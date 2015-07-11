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Aziz Yıldırım'dan Van Persie müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie'nin transferini tamamladıklarını ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'dan Van Persie müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie'nin transferini tamamladıklarını ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 01:51
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Aziz Yıldırım'dan Van Persie müjdesi
İSTANBUL

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie'nin transferini tamamladıklarını ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde spor müdürleriyle sohbet eden Aziz Yıldırım, Manchester United'in golcü futbolcusu Van Persie'yle anlaştıklarını söyledi.

Yıldırım, Van Persie'nin transferini tamamladıklarını ve futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü, Van Persie ve kulübü Manchester United'la transfer için görüşmelere başlandığını daha önce açıklamıştı.

Profesyonel kariyerine ülkesi takımlarından Feyenoord'da başlayan ve daha sonra Arsenal'e buradan da Manchester United'e transfer olan Van Persie, birçok başarıya imza attı.

Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu, İngiltere'de iki kez "Gol Kralı" olma sevinci yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:25
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Aziz Yıldırımdan Van Persie Müjdesi
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