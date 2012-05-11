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Aziz Yıldırım'dan derbi mesaji

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesi avukatları aracılığıyla sarı-lacivertli taraftarlara ve futbolculara seslendi

Aziz Yıldırım'dan derbi mesaji

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesi avukatları aracılığıyla sarı-lacivertli taraftarlara ve futbolculara seslendi

11 Mayıs 2012 Cuma 16:18
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Aziz Yıldırım'dan derbi mesaji

Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, önce taraftarlara seslenerek, ''Büyük Fenerbahçe taraftarı, öncelikle belirtmeliyim ki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olarak yaşadığım haklı gurur çektiğimiz sıkıntılarla kıyaslanamayacak boyuttadır. Gururluyum, zira böyle bir camia, böyle bir taraftar ve böyle inanmış sporcuların başkanlığını yapmaktayım. Bugün Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının haklı mücadelesi dost-düşman tarafından gıptayla izlenmekte ve Fenerbahçe'nin onur savaşı ayakta alkışlanmaktaysa; bu, sizlerin sayesindedir. Verdiğiniz destek ve kuvvet her türlü övgünün üstündedir. Sizlere minnettarım'' ifadelerini kullandı.

Taraftarların vakur ve kararlı duruşlarını korumaları gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, ''Her konuda sona yaklaştığımız ve haklı olanın kazanması için aşılacak son engellerin önündeyiz artık. Sizlerden yegane isteğim, yaşanılan süreçte gösterdiğiniz vakur ve kararlı duruşu her türlü oyun ve tuzağa rağmen muhafaza etmenizdir. Artık görülmüştür ki Fenerbahçe adı sadece 'Zafer' ve 'Başarı' değil, Fenerbahçe adı artık 'Cesaret, özgürlük' ve en önemlisi Fenerbahçe artık 'Yıkılmazlık'tır. Fenerbahçe, yaşatılan türlü acıya ve kayba inat ayakta kalmak; haklı olanı alkışlamaktır. Bu değerlere yakışan, bu değerlerle kazanılacak zaferiniz şimdiden kutlu olsun" diye konuştu.

Futbol takımına mesaj
Açıklamasında sarı-lacivertli futbol takımına da mesaj veren başkan Aziz Yıldırım, ''Çok değerli Fenerbahçe Futbol Takımı; sizler ki en büyük övgünün sahiplerisiniz. Fenerbahçe camiasının göz bebeğisiniz. Kimi zaman suçlandınız, kimi zaman hırpalandınız, tekmelendiniz. Size saldırdılar, emeğinize leke sürmeye çalıştılar. Ve ilk sizin kaçacağınızı düşündüler. Ama sizler 'acıyı bal eylediniz', gururun ve mücadelenin adı oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bana ve arkadaşlarıma bu günleri yaşattınız. Biz burada sizlerle 'sabır' çektik, sizlerle 'ayaklandık' ve 'yürüyoruz.' Kazandığınız her zafer bizim haklılığımız oldu. Biliyorum ki yarın da öyle olacak ve kazanacağız. Sizlerin emeğiyle, alın teriyle yine yurdun dört bir yanından 'Fenerbahçe' çığlıkları yükselecek ve tüm Türkiye bayram edecek. Her Galatasaray maçının bayram olduğunu bilen tüm Fenerbahçeli gibi bizlerin de yüreği heyecanla çarpmakta. Emin olun bayramların en içten ve çok anlamlı kutlandığı bir yerdeyim ve bu yerden sizler için yapabileceklerim ve söyleyebileceklerim sınırlı olsa da hepinizi alınlarınızdan teker teker öpüyor ve sizler için çarpan bir baba yüreğinden 'Kocaman' selam ve sevgiler yolluyorum.''

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 08:20
Anahtar Kelimeler:
DerbiMesajAziz Yıldırım
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