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Aziz Yıldırım yeniden başkan

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçime tek aday olarak giren Yıldırım, yeniden kulübün başkanı seçildi.

Aziz Yıldırım yeniden başkan

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçime tek aday olarak giren Yıldırım, yeniden kulübün başkanı seçildi.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 09:16
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Aziz Yıldırım yeniden başkan

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda seçim sonuçlarını açıklayan kongre divan başkanı Talat Yılmaz, Yıldırım'ın kullanılan 5 bin 271 oydan, 5 bin 269'unu aldığını bildirdi.

Yılmaz, Aziz Yıldırım'ın oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesinin kullanılan 5 bin 271 oydan, 5 bin 258'ini aldığını, diğer kurullar için de sandıktan 5 bin 244 oy çıktığını ifade etti.

Teşekkür mesajı

Aziz Yıldırım, Ülker Sports Arena'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım tarafından kongre üyelerine okunan ve kulübün internet sitesinde de yer alan mesajında, ''Bir farkla adım attığım bu yolda bugün de desteğinizi alıyor ve Fenerbahçe Kulübü başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum'' ifadesini kullandı.

Yıldırım, mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi: ''Teşekkür konuşmamı, 3 yıl önce olduğu gibi kendi sesimle, sizlere dokunarak, gözlerinizin içine bakarak yapmayı çok isterdim. Her ne kadar bu dileğimi şu an gerçekleştiremiyor olsam da, bana ve yönetici arkadaşlarıma olan sonsuz inancınız için en kısa sürede sizlere kendi sesimle teşekkür edeceğime yürekten inanıyorum. Fenerbahçe için bugüne kadar emek veren, bu büyük aile için elinden geleni ardına koymayan, dimdik duran yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor; yönetimde olmayan arkadaşlarımın bundan sonraki süreçte de en az eskisi kadar canla başla bizimle olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulunda görev alan yeni arkadaşlarıma, kenetlenmiş, tek vücut olmuş bu koskocaman camia adına 'Hoş geldin’ diyorum. Beni bu göreve layık gören siz değerli üyelerimize teşekkür ediyor, en kısa sürede bir arada olmayı diliyorum.''

Rekor oy

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 15 Şubat 1998'de başkan seçilen Yıldırım, geçen 14 yılı aşkın sürede 10. kongresinde başkan oldu. Yıldırım, bu seçimde aldığı 5 bin 269 oy ile bugüne dek girdiği kongrelerde rekor oya ulaştı.

Tarihe geçecek

Yıldırım 3 yıllık görev süresinin 2. yılında kulüp tarihinin en uzun süre başkanlık görevi yapan ismi olacak. 14 yılı aşan bir süredir başkanlık görevine devam eden Yıldırım, 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nu geçecek.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 01:17
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
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