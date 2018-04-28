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Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da yapılacak kongresinde başkan adayları olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısında divan başkanı Vefa Küçük'ün daveti üzerine, kürsüde basın mensuplarına poz verdi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da yapılacak kongresinde başkan adayları olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısında divan başkanı Vefa Küçük'ün daveti üzerine, kürsüde basın mensuplarına poz verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:53
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Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da ayında yapılacak kongresinde, başkan adayları olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısında, divan başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u aynı anda kürsüye davet etti.

İki başkan adayının "birliktelik pozu" vermesini isteyen Vefa Küçük'ün davetini Yıldırım ve Koç kabul etti.

Kürsüye gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirlerine sarılarak basın mensuplarına poz verdi.

Aziz Yıldırım: Tek isteğim var. Yargıtay kararıyla beraat etmek

Bu sırada bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti.

"Yeni bir süreç başlıyor. Ali Bey benimle 6 sene çalıştı. Tek isteğim var. Yargıtay kararıyla beraat etmek. Bunu ilk defa bugün de söylemiyorum. Benim 20 yıldır onurla şerefle yapmış olduğum Fenerbahçe Başkanlığı, aileme bırakabileceğim en büyük mirastır. Benin koltuktan gitmemek gibi bir düşüncem yok. Fenerbahçe'yi halka açtık. Aziz Yıldırım ve benimle o dönemde yönetimde olan herkes Yargıtay'dan beraat edecek. Fenerbahçe'nin üzerindeki kara leke de kalkmış olacak. Benim mücadelem budur. Fenerbahçe'de başkan olup olmamak gibi bir beklentim, isteğim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım."

Ali Koç: Başkanımızın üzerine burada konuşmak olmaz

Ali Koç ise "Başkanımızın üzerine burada konuşmak olmaz." demekle yetindi.

Öte yandan Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e "Bugün sizin seçiminiz, asıl senin rakibinle bir araya gelmen lazım." diyerek, divan başkanlığına aday olan diğer isim Ufuk Aydın'ı da kürsüye davet etti.

Bu 4 isim birlikte basına poz verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımAli Koç
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