Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91124
ALTIN
150.606
DOLAR
3.6777
STERLIN
4.5956
EURO
3.8989
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si tütünden'
'Kansere bağlı ölümlerin yüzde 22'si...
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Harabati Baba Tekkesi'ni TİKA onaracak
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Pil ömrünü üçe katlamanın yolu
Süt ürünlerini kesmek "saatli bomba" demek
Süt ürünlerini kesmek

Aziz Yıldırım, kendisine hakaret edenlerden şikayetçi oldu

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Aziz Yıldırım, kendisine hakaret edenlerden şikayetçi oldu

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:47
6 Okunma
Aziz Yıldırım, kendisine hakaret edenlerden şikayetçi oldu

İSTANBUL

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 23 Mart 2017'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe erkek basketbol müsabakasında, Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 şüphelinin ifadesi alındı.

Şüphelilerden M.A. savcılığa verdiği ifadesinde, "Aziz Yıldırım aleyhinde sloganlar yükselmeye başladı. Ben de ilk defa bir maça gelmem ve tribün kültürüne yabancı olmam sebebiyle sloganlara katıldım." şeklinde savunma yaptı.

Şüphelilerden U.B. de savunmasında, "Gerek futbol takımımızın kötü durumda olması gerekse basket maçını kaybetmek üzere olmamız sebebiyle ben de küfürlü tezahüratlara katıldım." dedi.

Aynı şekilde şüphelilerden U.B. K.B. ve U.K. de heyecana kapıldığını iddia ederek, Yıldırım aleyhinde sloganlar attığını söyledi.

"Öfkeme yenik düştüm"

Aziz Yıldırım'ın aleyhinde slogan atanlara kızdığını öne süren U.G. ise "Kulüp başkanımızı çok sevmem nedeniyle bir anlık öfkeme yenik düşmem dolayısıyla yapmış olduğum bir davranıştır. Eylemimin suç olduğunu bilmiyordum, bilsem yapmazdım" ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, "hakaret" ve "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

"Şikayetçiyiz"

Aziz Yıldırım, kendisine hakaret ettiği öne sürülen kişilerin tespit edilmesi için avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa sunulan dilekçede, Yıldırım şikayetçi olarak yer aldı.

Dilekçede, ayrıca Anadolu Efes ile Fenerbahçe erkek basketbol takımları karşılaşmasında yaşan olaylar hatırlatılarak, "Genç Fenerbahçeliler" olarak tanımlayan taraftar grubunun tribünleri terörize ettiği iddia edildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Genç Fenerbahçeliler olarak kendini tanımlayan ve uzun yıllardır tribünleri terörize eden, tribünlerde alkol, uyuşturucu kullanan, yanıcı ve patlayıcı madde atan, sahte forma vb ürünler üreten, satan rantçı ve menfaatçi grup, son olarak 23 Mart 2017 günü Abdi İpekçi'de Anadolu Efes-Fenerbahçe erkek basketbol takımları arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Klübü Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür etmek suretiyle bir kez daha çirkin yüzünü ortaya koymuşlardır. Küfürlü ve hakaret içeren sloganlardan dolayı sorumlulardan, küfür edenlerden ve bu şahısları yönlendiren amigoların tamamından şikayetçiyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımHakaretşikayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı basına kapatıldı
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı basına kapatıldı
Tolgay Arslan transfer iddialarına cevap verdi
Tolgay Arslan transfer iddialarına cevap verdi
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay Yokuşlu
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Beşiktaş yarı final için avantaj peşinde
Beşiktaş yarı final için avantaj peşinde
Süper Lig'de penaltı haftası
Süper Lig'de penaltı haftası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ