Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99547
ALTIN
236.062
DOLAR
6.1182
STERLİN
8.0440
EURO
7.1884
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme...
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs...
Türkiye'nin spordaki vitrini
Türkiye'nin spordaki vitrini
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:40
0 Okunma
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı

İSTANBUL

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiasıyla açılan davada, duruşmaya katılmayan Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı verildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Işık Eyigüngör ile avukatı katıldı. Duruşmaya gelmeyen müşteki sanık Aziz Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Eyigüngör, olay tarihinde basketbol kadınlar play-off final serisi maçı olduğunu belirterek, kendisinin Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın başkanı, Yıldırım'ın da o tarihte Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğunu hatırlattı.

Karşılaşmada ev sahibi takım olduklarını aktaran Eyigüngör, şöyle devam etti:

"Ben protokol tribününde yer alıyordum. Aziz Yıldırım, salona girdi. Protokol tribününe doğru geldi. Ben Türk örf ve adetleri uyarınca onu karşılamak maksadıyla yanına gittim. Sağ elimi uzatıp 'hoşgeldiniz' demek istedim. Aziz Yıldırım sağ eliyle benim yüzümün sol tarafına vurdu. Ben ona vurmadım. Olaydan yaklaşık bir, iki saat sonra Sayın Aziz Yıldırım medya önünde 'yaptım, yapacağım, daha beterini yaparım' şeklinde beyanlarda bulundu. Buna rağmen iddianamede neden ben de sanık olarak yer alıyorum, bunu anlayamadım. Ben olayın tamamen mağduruyum. Aziz Yıldırım'dan şikayetçiyim."

Olay sırasında Aziz Yıldırım'a vurmaya çalışmadığını savunan Eyigüngör, ikinci tokat darbesini önlemek için de sol elini kendisine siper yapmaya çalıştığını öne sürdü.

"Yıldırım, kızının düğünü için yurt dışına gitti"

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol da müvekkilinin kızının doğum günü için yurt dışına gittiğini ve bu nedenle duruşmaya gelemediğini belirterek, müşteki sanık Işık Eyigüngör'den şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Baydar ise suç tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın yöneticileri arasında olduğunu belirterek, "Aziz Yıldırım, protokol tribününe geldiğinde bizim başkan ayağa kalktı. Yıldırım'a 'hoşgeldin' demek için elini uzattı. Yıldırım ise Işık Eyigüngör'ün sol gözüne doğru bir yumruk attı. Biz de müdahale ettik. Kavgayı ayırdık. Bizim başkanın herhangi bir eylemi olmadı." dedi.

Tanık Taner Güven de Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyesi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Maç başlamadan önce Aziz Yıldırım ve yanındaki yöneticiler protokol tribününe geldi. O sırada Işık Eyigüngör ayağa kalktı ve Yıldırım'a hitaben 'hoşgeldiniz başkanım' dedi. Yıldırım bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Arkasından da Işık Eyigüngör'e vurdu. Eyigüngör, Yıldırım'a vurmadı. Yalnızca kendini geriye attı ve korunmak maksadıyla ellerini kaldırdı. Vurma niyeti yoktu."

Mahkeme, Yıldırım'ın mazeretini kabul etmedi

Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım'ın avukatınca ileri sürülen mazeretin kabul edilmesinin mümkün olmadığı kanaatine vararak, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Yıldırım'ın bir sonraki celseye zorla getirilmesine hükmetti.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması da isteniyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımZorla Getirme Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz"
"THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluk istiyoruz"
Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı
Trabzonspor'da Kucka fazla süre alamadı
Süper Lig'de erken teknik müdahale
Süper Lig'de erken teknik müdahale
"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"
"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"
Türkiye'nin spordaki vitrini
Türkiye'nin spordaki vitrini
Buz pateninde altın madalya
Buz pateninde altın madalya
"Galatasaray'dan 3 puanı alabiliriz"
"Galatasaray'dan 3 puanı alabiliriz"
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'da maç yönetecek
Süper Lig geride kaldı, Diagne golcüleri solladı
Süper Lig geride kaldı, Diagne golcüleri solladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ