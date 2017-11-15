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Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında özel güvenlik görevlisiyle tartışması sırasında "tehdit", "hakaret" ve "görevli memura direnme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında özel güvenlik görevlisiyle tartışması sırasında "tehdit", "hakaret" ve "görevli memura direnme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:53
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Aziz Yıldırım hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü Bakanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havaalimanı'nda görevli özel güvenlik görevlisiyle tartışması sırasında "tehdit", "hakaret" ve "görevli memura direnme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli Güvenlik-İş üyesi bir özel güvenlik görevlisiyle tartıştığı gerekçesiyle sendika tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Yıldırım hakkında verilen takipsizlik kararında, suç tarihinde Yıldırım'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik noktasından geçişi sırasında korumasının X-ray cihazında sinyal vermesi üzerine görevlilere "Görmüyor musun? Benim resmi korumam, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu konu hakkında yazı yazdıracağım." diyerek "tehdit" ve "hakarette" bulunup, "görevli memura direnme" suçunu işlediği iddiasıyla şikayette bulunulduğu hatırlatıldı.

Takipsizlik kararında, soruşturma sonucunda, Yıldırım'ın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Güvenlik-İş üyesi bir grup, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli sendika üyesi bir özel güvenlik görevlisiyle tartıştığını ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımSabiha Gökçen Havaalimanı
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