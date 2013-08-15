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Aziz Yıldırım hakkında iddianame

Yıldırım hakkında, 27 Haziran'da düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında, görevli hakime hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Aziz Yıldırım hakkında iddianame

Yıldırım hakkında, 27 Haziran'da düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında, görevli hakime hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

15 Ağustos 2013 Perşembe 13:27
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Aziz Yıldırım hakkında iddianame

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, görevli hakime ve Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar tarafından hazırlanan iddianamede, Yıldırım'ın 27 Haziran tarihinde Kadıköy'de düzenlediği basın toplantısında hakim Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'a hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede, Yıldırım'ın basın toplantısında, "Yani elimde yaptığı hadiselerle ilgili işte Konya'daki hakime para vermişler. Çıkmışlar gitmişler. Yine savcılık hakimlerle uğraşmışlar. Çok söylenecek söz yok burada yani. Bizlerin hakkında Fenerbahçe'yi yönetemeyeceğimiz şeklinde kararlar almaya çalışıyorlar. Maalesef hakimlere ve diğer şeylere rüşvete alışkın olduğu için de bu kararı alabiliyor ve Türkiye'de bundan sonra şirketlerin başındaki her yerdeki insanları bir hakim bulup ayarlarsanız alırsınız. Bak ayarlarsınız diyorum ayıp ya biz yargıya burada güvenemeyecek miyiz yani" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'a mahkeme hakimi Dilek Gökkoyun'a basın yoluyla hakaretten 1 yıl 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Recep Özcan'a basın yoluyla hakaret etmekten de, 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yıldırım, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 13:27
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
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