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Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna övgü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğun, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarı olduğunu bildirdi.

Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna övgü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğun, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarı olduğunu bildirdi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:59
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Aziz Yıldırım'dan THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna övgü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin haziran ayı sayısında yer alan yazısında, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kazandıkları başarının farklı bir anlamı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü aktaran Yıldırım, "Bu uzun süre içinde mücadele ettiğimiz 9 branştaki takımlarımızın, sporcularımızın birçok uluslararası başarısını, şampiyonluğunu, sevincini, mutluluğunu yaşadım. Buradan dürüstçe belirtmek isterim ki Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğunu, takımlarımız tarafından kazanılan uluslararası başarılar içinde ayrı bir yere koyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Elde edilen en büyük başarı"

Yıldırım, Avrupa Ligi'nde kazandıkları şampiyonluğun, uzun vadeli çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli planlama, sabır, çalışma ve emek harcanarak kazanılan bu kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır. Ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye'ye armağan etmek Fenerbahçe'ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır."

Kazandıkları şampiyonlukta en büyük payın başantrenör Zeljko Obradovic ve basketbolcularda olduğunu belirten Yıldırım, başarının kalıcı olması için çok çalışmaları gerektiğini anlatarak, "Bu kapsamda, Doğuş Grubu ve Sayın Ferit Şahenk ile yelken şubemizde yaptığımız ve meyvelerini almaya başladığımız iş birliğinin bir örneğini basketbolla yinelemek istiyoruz. Umarım görüşmeler olumlu sonuçlanır ve daha da güçlü bir yapıyla taraftarlarımızın önüne çıkarız. Ülker ve Doğuş gibi Türkiye'nin en büyük iki markası ile iş birliğindeki Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın bu en büyük kupasını her sene müzesine getirmeyi bir gelenek haline getireceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kazandıkları şampiyonluğa destek veren ve katkı sunanlara da teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımThy Avrupa LigiBasketbol THY Avrupa Ligi
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