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Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon futbolda şampiyon olacaklarının sözünü vererek, "Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." dedi.

Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon futbolda şampiyon olacaklarının sözünü vererek, "Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 15:05
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Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya trafik nedeniyle geç katılan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, önce mali genel kurulda açıklama yapacağını belirterek, konuşmayacağını söyledi. Üyelerin ısrarı üzerine kürsüye gelen Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kötü bir sezon geçirdiğini aktaran Yıldırım, "Seneye mali kongrede şampiyon bir Fenerbahçe olarak huzurlarınıza geleceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım." diye konuştu.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine 2-3 teknik adamla görüştüklerini belirten Aziz Yıldırım, "Görüştüğümüz hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Mayıs ayı içinde transferlerin hepsini bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Toplam borç 270 milyon dolar"

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Futbol AŞ ile derneğin toplam borcunun 270 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Borçların yapılandırılması için çalışma yaptıklarını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bu, hem Futbol AŞ hem de derneğin borcu. Bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Bunları 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımOlağan Yüksek Divan KuruluDick AdvocaatFenerbahçe Futbol Takımı
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