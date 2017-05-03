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Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak.

Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998 yılında başkanlığa gelen Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş karşısında oynayacak.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:55
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Aziz Yıldırım başkanlığında 100. derbi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.

Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

99 derbide 46 galibiyet

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İlk derbi başkanlığa seçildiği gün

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte ilk derbi heyecanını başkanlığa seçildiği gün yaşadı.

Yıldırım'ın 15 Şubat 1998'de yapılan genel kurulda Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlığa seçildiği gün Fenerbahçe, ligde Galatasaray deplasmanına gitti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Yıldırım döneminin derbi karnesi beraberlikle başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımSpor Toto Süper Lig
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