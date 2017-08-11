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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dünya şampiyonu Guliyev'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dünya şampiyonu Guliyev'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:13
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dünya şampiyonu Guliyev'e tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Aliyev, "Aziz Ramil" diye başlayan mesajında tarihte ilk kez bir Azerbaycanlının atletizm dalında dünya şampiyonu olduğunu belirterek, Guliyev'in bugün Türkiye'yi temsil ettiğini fakat sporda ilk adımlarını Azerbaycan'da attığını hatırlattı.

"Zafer elde ettikten sonra Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırman özellikle memnuniyet vericidir." diyen Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, senin kendi halkına bağlı, vatansever bir insan olduğunun göstergesidir. Bu zafer dolayısıyla Türkiye'yi de kutluyorum. Senin zaferin aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin tezahürüdür. Biz, ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Sana sporda yeni zaferler arzu ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycanİlham Aliyev16. Dünya Atletizm ŞampiyonasıAltın MadalyaRamil Guliyev
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