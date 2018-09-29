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Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:24
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Aytemiz Alanyaspor sahasında galip

ANTALYA

Karşılaşmanın 7. dakikasında Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Cisse, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Cisse'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35. dakikada Sackey'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor kazanılan penaltı atışından yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına giren Efecan Karaca, Eray Ataseven'le ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Villafanez'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Fatih Öztürk sağ köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak çıkarmayı başardı. Top, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

65. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada 10 kişi kaldı. Aytemiz Alanyaspor yarı sahasında top kapma mücadelesi sırasında Josue, Sackey'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Sackey'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

78. dakikada Miguel Lopes'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Efecan Karaca'nın sağ kanattan yerden ortasında, ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Akhisarspor farkı bire indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın ortasında, ön direkte Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAkhisarsporSüper LigFutbol
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