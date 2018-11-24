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Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:45
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Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a fark attı

ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor karşılaşması, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Maniatis, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Efecan Karaca'ya çıkardı. Meşin yuvarlakla buluşan Efecan Karaca, Atila Turan ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sol direkten sahaya döndü. Dönen topta Baiano'nun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta, Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topta kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Cisse, meşin yuvarlağa dokunamadı. Lung topa sahip oldu.

38. dakikada sol kanattan Nsakala, topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın altıpas içine ortasında Bilal Başacıkoğlu topa dokunamadı.

45+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Hakem Arda Kardeşler, Sapunaru ile Ceyhun Gülselam'ın duran top organizasyonu sırasındaki pozisyonu sonrası VAR'a gitti. Arda Kardeşler, VAR incelemesinin ardından Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Djalma Campos, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Atila Turan'ın ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağa Umut Bulut bekletmeden vurdu. Top, üst direkten dışarı çıktı. 

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un kullandığı serbest vuruşta Sackey'in ceza alanı sol çaprazından çektiği şutta top, Umut Bulut'tan sekti. Penaltı noktasının gerisindeki Efecan Karaca, kendisine gelen meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere gönderdi: 2-0 

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru 3-0'a taşıdı. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı arka direkteki Djalma Campos'a çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden topu penaltı noktası yakınında bulunan Cisse'ye gönderdi. Topu kontrol eden Cisse, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Cisse'yle bir gol daha buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına yerden gönderdi. Kaleciyi geçen topu Cisse boş kaleye gönderdi: 4-0

81. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru 5-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Djalma Campos, topu arka direkte bulunan Junior Fernandes'e çıkardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKayserispor
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